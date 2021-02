Masacrul de pe Cornișa Bistriței Nu cu mult timp in urma, un bacauan de pe strada Carpați ne trimitea la rubrica „Bacaul Vorbește” o sesizare prin care se plangea ca angajații de la Spații Verzi au taiat in zona gardurile vii fara nici o noima, lucrarea fiind o bataie de joc. Pe langa gardul viu, care a fost tuns haotic, […] Articolul Masacrul de pe Cornișa Bistriței apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

