Masacrul de la parada de Crăciun din SUA: Bilanțul morților a crescut la 6, după decesul unui copil Bilanțul atacului de la o parada de Craciun în Waukesha, statul Wisconsin, unde Darrell E Brooks a intrat cu mașina în mulțime, a urcat la 6, dupa ce una dintre persoanele ranite a decedat, relateaza Reuters. Peste 60 de persoane sunt ranite.

A șasea victima este unul dintre copiii raniți în atac.



Procurorii cauta sa stabileasca cauțiunea pentru autorul atacului, Darrell E Brooks, la 5 milioane de dolari.

Darrell E Brooks, șoferul care a intrat intenționat cu mașina în mulțimea adunata la o parada de Craciun în Waukesha, statul Wisconsin a fost pus sub… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

