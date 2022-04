Președintele american Joe Biden a acuzat vineri Rusia ca a comis o „atrocitate oribila” dupa ce cel puțin 50 de persoane, inclusiv cinci copii, au fost ucise vineri intr-un bombardament asupra garii Kramatorsk din estul Ucrainei, potrivit Le Figaro. „Atacul asupra unei gari ucrainene este inca o atrocitate oribila a Rusiei, care a lovit civili care incercau” […] The post Masacrul de la Kramatorsk. Joe Biden denunța „o atrocitate oribila” a Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .