MASACRUL de la Bucha: Rusia acuză o înscenare de proporții operată de ucraineni Ministerul rus al Apararii a transmis duminica, intr-un comunicat pe Telegram, ca masacrul din Bucha, cu sute de civili omorați cu mainile la spate, masacru imputat de ucraineni soldaților ruși, reprezinta o inscenare. Comunicatul armatei ruse: “Toate fotografiile si filmele publicate de regimul de la Kiev, care ar doveni unele ‘crime’ comise de soldatii rusi la Bucea, in regiunea Kiev, sunt doar o noua provocare. In perioada in care orasul a fost sub controlul fortelor armate ruse, niciun localnic nu a suferit in urma vreunei actiuni violente. Soldatii rusi au dus si au distribuit 452 de tone… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

