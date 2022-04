Stiri pe aceeasi tema

De cand a inceput razboiul in Ucraina, autoritațile R. Moldova nu au avut nicio discuție cu autoritațile Federației Ruse pe tema furnizarii gazelor naturale. Declarații in acest sens au fost facute de președintele Maia Sandu in cadrul emisiunii „Buna Seara" de la postul public de televiziune.

Klaus Iohannis efectueaza o vizita la Chișinau și a transmis ca Romania este alaturi de Republica Moldova, in contextul in care Rusia a atacat Ucraina, iar milioane de ucraineni și-au parasit țara. "Puteți sa contați pe noi", i-a spus Iohannis președintelui Maia Sandu.

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, solicita ajutor de la instituțiile europene pentru ca R.Moldova sa poata gestiona criza umanitara provocata de Rusia ca urmare a invaziei in Ucraina.

Oficialii din Ucraina negociaza cu Rusia o noua incetare a focului și formarea unui coridor umanitar in regiunea Kiev, pentru a scoate civilii din orașele Hostomel și Bucha.

Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, impreuna cu seful diplomatiei europene, Josep Borrell, aflat miercuri intr-o vizita la Chisinau, au declarat intr-o conferinta de presa comuna ca nu exista un risc de extindere a razboiului din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Deschide.md.

Ambasadorul Uniunii Europene in R. Moldova, Janis Mazeiks, a venit cu un mesaj prin care a mulțumit cetațenilor moldoveni și și-a exprimat admirația pentru felul in care au reacționat ca sa ajute cetațenii ucraineni refugiați din Ucraina, conform deschide.md.

Ministerul rus al Apararii a emis o declarație in care susține ca trupele sale dețin centrala nucleara de la Cernobil pentru a o "proteja", scrie BBC.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunța ca autoritațile din Chișinau condamna cu fermitate recunoașterea, de catre Rusia, a independenței regiunilor Lugansk și Donețk din Ucraina. Șeful statului a scris ca astfel de acțiuni sunt contrare legislației internaționale, conform deschide.md.