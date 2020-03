Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 35 de persoane, printre care femei si copii, au fost ucisi si altii raniti grav intr-un accident rutier la Kintampo, in centrul Ghana, au anuntat responsabili ai guvernului si ai politiei, citati de AFP.Doua autobuze au intrat in coliziune pe artera Kintampo-Tamale in regiunea Bono…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la patru morti in Marea Britanie, a anuntat luni Matt Hancock, ministrul britanic al Sanatatii, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Aici, in Marea Britanie, potrivit datelor existente luni dimineata, sunt 319 cazuri confirmate si,…

- Sase detinuti au murit, iar doi gardieni de inchisoare au fost luati ostatici si au fost eliberati in revolte, in Italia, declansate de masuri menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus, intre care si o restrictionare a vizitelor la inchisori, relateaza Reuters.Guvernul italian a decis…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav, in doua atacuri produse, miercuri seara, in orașul german Hanau, a informat presa locala citata de The Guardian.Poliția a confirmat ca au fost mai multe victime in urma incidentului produs, miercuri seara, in orașul Hanau situat…

- In urma unui atac terorist asupra unor sate din provincia Sanmatenga, in nordul Burkinei Faso, asu fost uciși 36 de civili, iar alți trei au fost raniți.UIn urma acestui atac armat, Guvernul din Burkina Faso a trimis, marți, un comunicat oficial.''Luni 20 ianuarie 2020, un grup terorist armat a intrat…

- Un numar de 36 de civili au fost ucisi si trei raniti luni intr-un atac asupra unor sate din provincia Sanmatenga, in nordul Burkinei Faso, a anuntat marti guvernul, relateaza AFP. „Guvernul din Burkina a aflat cu consternare si indignare ca 36 de cetateni au murit in provincia Sanmatenga in urma unui…

- Un numar de 36 de civili au fost ucisi si trei raniti luni intr-un atac asupra unor sate din provincia Sanmatenga, in nordul Burkinei Faso, a anuntat marti guvernul, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Guvernul din Burkina a aflat cu consternare si indignare ca 36 de cetateni au murit in provincia…

- Un numar de 36 de civili au fost ucisi si trei raniti luni intr-un atac asupra unor sate din provincia Sanmatenga, in nordul Burkinei Faso, a anuntat marti guvernul, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Dezvaluirea care arunca-n aer Poliția: Ultimul șef instalat de Marcel Vela, Securitatea…