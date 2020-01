Stiri pe aceeasi tema

- Alerta miercuri la baza aeriana McGhee Tyson din statul american Tennessee, dupa ce un individ inarmat a deschis focul. La fața locului au fost trimise zeci de echipaje de Poliție, precum și vehicule blindate, relateaza postul american de televiziune Wvlt.tv.Forțele de ordine sunt in alerta și au inceput…

- ALDE (Alliance of Liberals and Democrats) will candidate on its own lists, if there are early polls, and we will maintain the same formula for the local elections, said the leader of this party, Calin Popescu Tariceanu. "If there are early polls, ALDE will candidate alone, on its own lists. I have…

- Președintele american Donald Trump a avertizat, sâmbata, regimul iranian ca nu va mai putea comite „un alt masacru asupra manifestanților pașnici”, referindu-se la mișcarea de contestare ce a avut loc în aceasta țara în noiembrie anul trecut și care a fost înabușita…

- Avionul a fost cuprins de flacari inca din timpul zborului, dupa cum se poate constata si din cel de-al doilea video, filmat de camera de bord a unei masini care se indrepata in directia aeroportului din Teheran. "Avionul a disparut de pe radare la momentul cand a atins o altitudine de 2.400…

- Sicriul cu ramașițele generalului Qassem Soleimani a ajuns in Iran, in aceasta dimineața, unde a fost asteptat de mii de oameni, relateaza Digi 24. Corpul neinsufletit al inaltului comandant iranian a fost adus cu un avion pe aeroportul acestui oras din sud-vestul Iranului, locuit de o importanta minoritate…

- The 30 years since the start of the 1989 Revolution in Timisoara are marked by the AGERPRES National Press Agency through a photo documentary exhibition, "Revolution 30", opened during December 15, 2019 - January 1, 2020, in several lounges of 'Traian Vuia' International Airport. There are 30 unique…

- Prime Minister Ludovic Orban has stated on Friday that the liberalisation of the electricity and natural gas market won't take place as of 1 January 2020, but there will be a transition period of 6-9 months. He brought to mind on Friday that he has scheduled a meeting with representatives of the…

- Starea de urgența a fost instituita in Santiago, capitala statului Chile, din cauza protestelor violente. Cinci oameni au murit, dupa ce o fabrica de textile a fost incendiata de manifestanți, in apropierea capitalei. Bilanțul persoanelor decedate a ajuns, astfel, la șapte de la izbucnirea manifestațiilor,…