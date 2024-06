Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat vineri seara ca 22 de persoane au fost ucise si 45 au fost ranite in urma unui atac cu “proiectile de mare calibru” care a afectat biroul sau din Gaza, care este inconjurat de sute de refugiati palestinieni, ce traiesc in corturi, relateaza sambata…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat vineri seara ca 22 de persoane au fost ucise si 45 au fost ranite in urma unui atac cu "proiectile de mare calibru" care a afectat biroul sau din Gaza, care este inconjurat de sute de refugiati palestinieni, ce traiesc in corturi, relateaza sambata…

- Cel puțin 22 de persoane au murit și alte 45 au fost ranite intr-un bombardament de langa biroul Crucii Roșii din Gaza. Proiectile de mare calibru au lovit zona dens populata de refugiați, care traiesc in corturi.

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat ca 22 de persoane au fost ucise intr-un atac cu obuze care a afectat biroul sau din Gaza, inconjurat de sute de refugiati palestinieni care traiesc in corturi, scrie BBC.

- Cel putin 274 de palestinieni au fost ucisi si 698 raniti in raidul de sambata al armatei israeliene in tabara al-Nuseirat, de unde au fost extrasi in viata patru ostatici israelieni, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, informeaza Reuters, potrivit news.ro.

- Un atac aerian israelian asupra unei școli ONU pline de palestinieni stramutați din centrul Gazei a ucis cel puțin 35 de persoane.Jurnalistii locali au declarat pentru BBC ca un avion de razboi a tras doua rachete in salile de clasa de la ultimul etaj al scolii din tabara urbana de refugiati…

- Cinci persoane au murit si 30 au fost ranite sambata, la primele ore ale diminetii, in orasul Gaza, intr-o busculada si tiruri survenite in timpul unei noi distribuiri de ajutor alimentar, care a degenerat. Aceasta noua drama s-a produs in timp ce mii de persoane asteptau sosirea a circa 15 camioane…

- Israelul afirma ca spitalele din enclava palestiniana, unde razboiul face ravagii de peste cinci luni, sunt folosite de militantii Hamas ca baze. Israelul a publicat videoclipuri si fotografii care sustin aceasta afirmatie.Hamas si personalul medical neaga acuzatiile.Semiluna Rosie palestiniana a declarat…