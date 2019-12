Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise și alte doua grav ranite, intr-un atac armat dintr-un spital din Cehia, potrivit ministrului de Interne al acestei țari, Jan Hamacek, citat de RT. Suspectul, neidentificat, a fugit și este cautat de Poliție.Atacul s-au petrecut la Spitalul didactic Ostrava, din partea de…

- Poliția din New Orleans a anunțat ca cel puțin 11 oameni au fost impușcați intr-un atac armat care a avut loc in centrul turistic al Cartierului Francez, transmite BBC.Un barbat a tras cu arma in mai multe persoane, la primele ore ale dimineții de duminica. Presa americana a citat un ofițer de poliție…

- Poliția olandeza anunța ca mai multe persoane au fost ranite prin înjunghiere, vineri, într-un atac cu cuțitul comis pe o strada comerciala din orașul Haga, transmite Reuters.Poliția din orașul olandez a informat într-un comunicat ca serviciile de urgența se afla la fața locului.Update:…

- Guvernul din Mali a anuntat ca militarii și un civil au fost uciși intr-un atac asupra unui post de armata din nordul Mali, intr-unul dintre cele mai letale atacuri impotriva armatei țarii din Africa de Vest din ultimii ani. "In urma unui atac produs asupra unei pozitii militare din localitatea…

- Panica in Germania. Doua persoane au fost ucise la Halle, intr-un atac armat ai carui autori au fugit de la fata locului, a anuntat politia locala, anunta cotidianul BILD. ”Doua persoane au fost ucise la Halle, potrivit primelor constatari. Au fost trase mai multe focuri de arma. Presupusii…

- Patru persoane au fost ucise in urma unui atac armat care a avut loc duminica dimineața intr-un bar din Kansas, a anuntat, pe Twitter, Departamentul de Poliție din Kansas City, potrivit CNN.In total, noua persoane au fost impușcate dupa ce un suspect a intrat intr-un bar și a inceput sa traga,…

- Un individ inarmat cu o pusca cu aer comprimat a deschis focul vineri dimineata intr-un cartier din Lyon, ranind usor cel putin doua persoane, barbatul fiind deja retinut, a anuntat politia franceza, potrivit postului BFM TV. La fata locului a fost imobilizat un important dispozitiv de securitate,…

