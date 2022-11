Masacru la o nuntă în Spania. Patru persoane ucise intenționat cu o mașină – VIDEO Patru persoane au fost ucise și alte patru grav ranite in Spania, dupa ce un vehicul a intrat in participanții la o nunta, dupa o cearta, au anunțat duminica autoritațile spaniole, adaugand ca trei suspecți au fost arestați. Altercația a izbucnit duminica, in zori, in fața unui restaurant unde avea loc nunta unei familii de […] The post Masacru la o nunta in Spania. Patru persoane ucise intenționat cu o mașina - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

De la nunta la ... cimitir. Patru oameni au murit la o nunta din Madrid, Spania, dupa ce un petrecaret a intrat cu masina in restaurantul unde se desfasurat evenimentul. Victimele sunt o femeie de 65 de ani, doi barbați de 60 și 37 de ani și un adolescent de 17 ani.

Patru persoane au fost ucise si alte patru au fost grav ranite duminica dimineata cand un sofer a intrat cu masina, dupa un conflict, in participantii la o petrecere de nunta langa Madrid.

