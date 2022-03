Masacru la CERNIGOV! Salvatorii scot cadavrele de sub ruine

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt rachete lansate de forțele ruse au lovit joi, 3 martie, mai multe blocuri din centrul Cernihivului, a anunțat Administrația Regionala de Stat, citata de publicația Ukrainska Pravda. Ferestre sparte, pereți și balcoane avariate, adevarate gauri in structurile de beton, mormane de moloz…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

- The age gap between the youngest and oldest protesters at anti-war rallies in Russia is impressive. pic.twitter.com/kgjZloxvdb — Christo Grozev (@christogrozev) March 2, 2022 In imagini se observa cum doi polițiști o invita sa paraseasca protestul, in aplauzele tinerilor care scandeaza „Nu razboiului!”.Я…

- Pentru prima data de la invadarea Ucrainei, autoritațile ruse au prezentat un bilanț in care admit ca soldați ruși și-au pierdut viața. Potrivit bilanțului prezentat de agenția de stat rusa Tass, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova, 498 de solați ruși au murit. Anterior, miercuri, președintele…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, susține ca cinci copii cu vârste de 7 pâna la 11 ani au fost arestați în Moscova, ca urmare a afișarii mesajului „Nu razboiului”. „Putin duce un razboi cu copiii. În Ucraina, unde rachetele au lovit…

- O racheta de croaziera lansata de Rusia a lovit, miercuri, o cladire a consiliului municipal din orașul Harkov, din estul orașului, a declarat adjunctul guvernatorului regiunii, potrivit BBC. Videoclipurile și imaginile arata fum care se ridica in apropierea cladirii administrative din cel de-al doilea…

- Rachetele au lovit sediul administratiei regionale si mai multe zone rezidentiale. Sunt cel puțin șase raniți pana in acest moment.Sinegubov a precizat ca fortele ruse au folosit la Harkov rachete de croaziera GRAD, dar apararea orasului rezista."Astfel de atacuri sunt un genocid impotriva poporului…

- UPDATE 03.30 Rusia iși inchide spațiul aerian pentru avioanele din țarile baltice: Lituania, Letonia, Estonia, alaturi de Slovenia. UPDATE 03:00 Casa Alba confirma lansarea in zilele urmatoare a unui task-force, grup transatlantic, pentru inghețarea activelor oligarhilor ruși. In plus, confirma ca SUA,…