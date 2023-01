Șase persoane, inclusiv un copil de 6 luni, au fost impușcate mortal intr-o locuința din California. Poliția este in cautarea a doi suspecți. Unele victime au fost gasite pe strada, iar altele au fost gasite in casa. O victima a fost gasita in viața cand autoritațile au ajuns la fața locului, dar a decedat din […] The post Masacru intr-o locuința din California. Sase victime, inclusiv un bebeluș de șase luni, impuscate mortal / Cine se afla in spatele crimelor first appeared on Ziarul National .