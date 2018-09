Masacru în Yemen. 84 de morți și 17 de răniți Bilantul se refera la lupte, calificate drept ''violente'', in cursul ultimelor 24 de ore. Potrivit surselor, au fost de asemenea raniti 17 combatanti proguvernamentali, precum si ''zeci'' de rebeli houthi. Responsabili militari proguvernamentali yemeniti au declarat ca luptele au avut loc indeosebi in sudul si estul orasului-port Hodeida. Fortele proguvernamentale au reusit sa ajunga la ruta principala ce leaga Hodeida de capitala Sanaa si alte provincii, au precizat aceleasi surse. Aviatia coalitiei sub comandament saudit care lupta impotriva rebelilor houthi a lansat raiduri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

