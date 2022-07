Masacru în Sudan! Zeci de morți în confruntările tribale – FOTO/VIDEO Zeci de familii fugeau sambata de violența in statul Blue Nile din Sudan, unde confruntarile in curs intre doua triburi au ucis cel puțin 31 de persoane, au declarat oficialii locali. Cel puțin alți 39 de persoane au fost raniți și 16 magazine au incendiat de la izbucnirea violențelor de luni din cauza unei dispute […] The post Masacru in Sudan! Zeci de morți in confruntarile tribale - FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

