- Cel putin 110 persoane au fost ucise cu sange rece in Nigeria, in timp ce isi lucrau campurile, conform unui bilant al Natiunilor Unite, in cel mai sangeros atentat comis impotriva unor civili in acest an in nord-vestul tarii. 43 de victime au fost gasite cu gatul taiat, informeaza Agerpres.

- Cel putin 600 de persoane au fost ucise in cursul unui "masacru atroce" comis de membri ai militiilor din regiunea Tigray pe 9 noiembrie in localitatea Mai Kadra, la inceputul conflictului din aceasta regiune disidenta din nordul Etiopiei, a anuntat marti o institutie publica etiopiana, relateaza…

- Barbati inarmati au ucis cinci credinciosi si au rapit alti 18 intr-un atac asupra unei moschei in nord-vestul Nigeriei, a anuntat politia duminica, relateaza AFP preluat de agerpres. Aproximativ 100 de indivizi, care au venit pe motociclete, au deschis focul vineri impotriva unor musulmani adunati…

