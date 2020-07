Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de persoane au fost ucise si 60 ranite intr-un nou masacru comis de barbati inarmati intr-un sat din statul Darfur de Vest (vestul Sudanului), a anuntat duminica ONU, citata de France Presse și preluata de Agerpres. „Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente care s-au derulat saptamana…

- Peste 60 de persoane au fost ucise si 60 ranite intr-un nou masacru comis de barbati inarmati intr-un sat din statul Darfur de Vest (vestul Sudanului), a anuntat duminica ONU, citata de France Presse și preluat de agerpres.Vezi și: Mihai Tudose, DEZLANȚUIT: Nu uitați sa purtați masca... incepe…

- Peste 60 de persoane au fost ucise si 60 ranite într-un nou masacru comis de barbati înarmati într-un sat din statul Darfur de Vest (vestul Sudanului), a anuntat duminica ONU, citata de France Presse și preluata de Agerpres. "Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente…

- Chiar si dupa perioada de lockdown cererile pentru interventiile estetice s-au mentinut ridicate, pacientii putandu-si ascunde eventualele cicatrice sau semne lasate de interventiile recente sub masca de protectie. Mai multe clinici din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Australia au inregistrat…

- Grecia foloseste in prezent kituri de diagnostic importate de la diversi furnizori din alte tari. Viitorul potential test va utiliza probe recoltate prin exudat nazal, au precizat doi cercetatori, si ar putea fi disponibil ''in viitorul apropiat''. Ambii cercetatori au solicitat ca identitatea sa…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 3,59% din PIB, în primele 5 luni din acest an, comparativ cu 1,39% în aceeași perioada a anului precedent, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP).Conform instituției, jumatate este generat de sumele lasate în mediul…

- In timp ce numarul imbolnavirilor si al deceselor provocate de COVID-19 in Moldova continua sa creasca, alte state europene revin la normalitate.Franța trece la o noua etapa de relaxare a restrictiilor introduse din cauza pandemiei.

- Pentru a doua zi consecutiv, dupa incheierea starii de urgența, romanii au ieșit și sambata in strada, pentru a protesta in Piața Victoriei impotriva Guvernului Orban. Inarmați cu steaguri tricolore și vuvuzele, peste 100 de persoane, numarul acestora crescand permanent, scandeaza in fața cladirii Guvernului…