Masacru în Afganistan în timpul unei operațiuni umanitare Sase persoane, intre care doi politisti, au fost ucisi sambata in provincia afgana Ghor (centru), in urma unor confruntari produse in timp ce erau distribuite alimente, au declarat responsabili, relateaza AFP, preluata de Agepres. Sute de oameni s-au adunat in fata biroului guvernatorului, la Firoz Koh, capitala acestei provincii foarte sarace, pentru a primi ajutorul […] The post Masacru in Afganistan in timpul unei operațiuni umanitare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe focuri de arma au fost trase, vineri, in timpul unui conflict izbucnit intre doua grupuri de barbati, in municipiul Arad, sapte persoane fiind duse la audieri dupa interventia politistilor, transmite Agerpres. Incidentul a avut loc in cartierul Aradul Nou, unde doua grupuri de barbati au avut…

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Valer Dorneanu, a explicat, joi seara, ca drepturile fundamentale ale omului nu pot fi afectate printr-o ordonanta de urgenta, iar pentru ca masurile privind restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale sa fie valabile, ar fi trebuit elaborata…

- Sute de procese vor putea fi deschise impotriva amenzilor date in perioada starii de urgența de polițiștii naționali sau locali. Contravenienții vor avea de acum și un motiv in plus. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020…

- Noua Zeelanda nu a inregistrat niciun caz nou de COVID-19 in ultimele 24 de ore, o premiera dupa data de 11 martie, au anuntat luni autoritatile sanitare din aceasta tara, citate de DPA și preluate de Agepres. Pe 29 aprilie Noua Zeelanda si-a relaxat masurile stricte de izolare a populatiei la domiciliu.…

- 62 de persoane care participau, sambata, la o petrece de logodna in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare, scrie Agepres. Potrivit IPJ Dolj, pentru a opri petrecerea si a-i dispersa pe participanti, la fata locului au actionat atat politisti,…

- La Berlin si Stuttgart au avut loc, sambata, manifestatii fata de pierderea libertatilor si a drepturilor din cauza masurilor de protectie in fata noului coronavirus, informeaza DPA, informație preluata de Agerpres. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat in Berlin pentru a protesta impotriva restrictiilor…

- Patru militari ai NATO din Afganistan au fost testati pozitiv la noul coronavirus la scurt timp dupa intrarea lor in tara, fiind primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anuntat marti NATO intr-un comunicat citat de Reuters și Agerpres. Cetatenia celor patru ramane confidentiala.…

- Județul Maramureș va institui și pe timpul zilei interdicțiile de circulație care sunt valabile acum numai noaptea la nivel național. Deplasarile persoanelor vor fi limitate și vor trebui sa fie justificate și intre orele 6:00 și 22:00. Este primul județ care instituie astfel de masuri. Comitetul Județean…