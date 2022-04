Stiri pe aceeasi tema

- „O camera de tortura a fost descoperita intr-un sanatoriu pentru copii din Bucea de catre procurori și ofițeri ai poliției regionale din Kiev”, a afirmat procuroarea generala a Ucrainei.Torture chamber was discovered in a children's sanatorium in Bucha by prosecutors and Kyiv Regional police officers.…

- Cadavrele a 410 civili au fost gasite in teritoriile din regiunea Kiev unde fortele ucrainene au recaștigat, recent, controlul dupa retragerea trupelor ruse, a anuntat duminica procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova.

- Politia ucraineana din regiunea Kiev a anuntat ca sapte civili au fost ucisi vineri de bombardamentele ruse in localitatea Bucha, situata la nord vest de capitala Ucrainei, transmite DPA.In regiunea estica Donetk, conducerea politiei regionale a evocat zeci de morti si raniti in atacurile comise vineri.Partea…

- Procurorul-sef european Laura Kӧvesi si procurorul european Juraj Novocky s-au intalnit in aceasta dimineata cu procurorul general ucrainean Iryna Venediktova. In timpul vizitei lor in Ucraina, Parchetul European (EPPO) si Parchetul General al Ucrainei au semnat un acord de lucru, transmite un comunicat…

- Nu foarte departe de estul Ucrainei, unde spaima a pus stapanire pe vietile oamenilor, romanii din regiunea Cernauti isi pastreaza calmul. Au invatat asta inca din 2014, de cand traiesc in tensiunea razboiului.