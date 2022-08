MASACRU ca-n filmele de GROAZĂ, în judeţul Argeş: un bărbat a UCIS 5 oameni din aceeaşi familie! Descoperire socanta facuta intr-o casa din comuna Bascov. Din primele date se paare ca mai multe persoane au fost gasite moarte intr-o locuinta, unii martori vorbind despre cinci persoane. Se pare ca toate ar fi fost omorate. Alarma a fost data prin apel la 112 de un membru al familiei care ar fi facut descoperirea […] The post MASACRU ca-n filmele de GROAZA, in judetul Arges: un barbat a UCIS 5 oameni din aceeasi familie! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un masacru s-a produs in comuna Bascov, judetul Arges, unde cinci persoane au fost omorate, inclusiv un copil de 5 ani.Potrivit primarului din comun Bascov, judetul Arges, a spus ca barbatul, in varsta de 53 de ani cunoscut cu afecțiuni psihice, si-a omorat sora, parintii, fratele si nepoata, in varsta…

