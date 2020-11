Masacrarea nurcilor din Danemarca a declanșat o criză politică fără precedent Ministrul Agriculturii din Danemarca a fost forțat sa demisioneze și guvernul se afla in pericol de prabușire, dupa ce partidele de dreapta au acuzat folosirea pandemiei pentru inchiderea definitiva a crescatoriilor de nurca din țara. Danemarca gazduiește unele dintre cele mai mari ferme de nurca din lume, cu o populație estimata la peste 15 milioane. […] The post Masacrarea nurcilor din Danemarca a declanșat o criza politica fara precedent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Micu, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, a demisionat, luni, din funcție, dupa incendiul de sambata care a dus la moartea a unsprezece persoane, potrivit unui comunicat oficial de presa. Tragedia de sambata seara din secția ATI in urma careia zece oameni și-au…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, exclude cu fermitate soluția transferarii bolnavilor de COVID in strainatate, spunand ca Romania inca poate gestiona situatia. Asta in ciuda crizei de paturi ATI aparute recent și a anunțului facut de presedintele Iohannis care a spus ca a initiat contacte cu state…

- Donald Trump și-a anunțat victoria inainte de finalul numararii voturilor și a acuzat fraudarea alegerilor daca va continua numararea voturilor prin corepondența și dupa incheierea procesului de vot la urne. Președintele in exercițiu a amenințat cu un proces la Curtea Suprema. In schimb, democrații…

- In plina criza economica și sociala, care a dus la inchiderea de zecii de mii de locuri de munca, in sistemul public angajarile pe salarii frumoase continua. La Secretariatul General al Guvernului (SGG), condus de Antonel Tanase, criza nu se simte. Daca in octombrie 2019 Guvernul Dancila lasa mostenire…

- Alegerile parlamentare din luna decembrie vor schimba componenta actualului Legislativ, dar odata cu ea si majoritatile din cele doua Camere. Daca acum PSD are cei mai multi parlamentari, lucrurile se vor schimba dupa data de 6 decembrie, rolurile urmand sa fie inversate intre PSD si PNL, potrivit unei…

- Primele cazuri de infectare in randul politicienilor au aparut la cateva zile dupa alegeri, dupa ce interacțiunea cu alegatorii a fost mult mai intensa. In condițiile in care direcțiile de sanatate publica din toata țara vorbesc despre o trasmitere comunitara extinsa și necontrolabila (situație confirmata…

- Partidul National Liberal surclaseaza PSD in obținerea mandatelor de primari va in urmatorii 4 ani primari. Potrivit rezultatelor parțiale, PNL va avea primari in 15 municipii resedinta de judet, fata de PSD, care are 14 mandate. Liberalii ocupa primul loc in ciuda infrangerilor din orașe tradiționale,…

- Noua harta politica a Romaniei rezerva numeroase surprize, la momentul numaratorilor parțiale și inainte de numaratoarea finala. PSD nu a fost lovit crunt doar in Capitala, ci și in fiefuri consacrate ale „baronilor roșii”, cum ar fi in Vrancea, unde eternul caștigator al Consiliului Județean era Marian…