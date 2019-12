Stiri pe aceeasi tema

- APERITIVE REVELION Este momentul potrivit pentru alegerea meniului pentru masa festiva de Revelion. Daca vreti o masa reusita, care sa impresioneze toti invitatii, va puteti inspira din cinci retete de aperitive delicioase.

- Pregatește ceva diferit pentru masa de Revelion 2020. Musafirii sigur se vor aștepta la platouri cu mezeluri, legume și niște piftie, dar poți sa ii surprinzi placut cu niște preparate delicioase care nu sunt greu de facut. Tocmai de aceea trebuie sa-i surprinzi placut și sa le oferi altceva. Oua umplute…

- Pentru inceput, trebuie sa cumperi carne de calitate O bucata intreaga de pulpa de porc va fi perfecta pentru o friptura pe care sa o imparti cu toti invitatii tai. Alege o pulpa cu os care sa aiba intre 4 si 6 kg, care va fi perfecta pentru 12-14 persoane. Maseaza carnea Amesteca in parti egale zahar…

- Pe langa produsele traditionale, anul acesta putem pune inveseli meniul si cu un delicios platou cu antreuri care va da un aspect deosebit mesei de Craciun sau Revelion. Fara sa ne complicam prea mult, putem prepara mini-rulade din clatite.

- De Sarbatori, romanii au mesele imbelsugate si pregatesc retete traditionale romanesti de Craciun si Revelion cu care isi asteapta familia. Iata cele mai delicioase retete traditionale romanesti de Craciun. 1. Carnati de casa Ingrediente 1kg carne de porc 500 g carne de vita 3 capatani usturoi sare…

- In perioada sarbatorilor de iarna, gospodinele se intrec in a pregati diverse rețete de fursecuri pentru masa de Craciun, sau masa de Revelion. Printre acestea se numara și Rețeta de Fursecuri bicolore foarte gustoase și aspectuoase.

- Va prezentam o colectie de retete de Salata de boeuf pe care le poti prepara de Craciun, de Revelion sau de Sfantul Ion. Salata de boeuf cu piept de curcan Ingrediente Salata de boeuf cu piept de curcan 1kg cartofi 4 morcovi 1 cutie mica de mazare 1 borcan mic de castraveti murati…

- Dovleacul este vedeta fiecarei toamne tarzii. Și asta nu numai pentru ca are in spate o bogata tradiție presarata cu povești fascinante pentru pasionații de mister, ci și pentru faptul ca el reprezinta garanția sanatații noastre in zilele friguroase. Dovleacul conține foarte mulți nutrienți esențiali…