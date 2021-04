Stiri pe aceeasi tema

- Bursucu de la „Teo Show” s-a schimbat in ultima perioada. Prezentatorul de la Kanal D a slabit 16 kilograme in pandemie și a dezvaluit cum a reușit sa faca asta. „Nu am niște reguli foarte stricte, dar regula de baza este ca, in cat mai multe zile dintr-o saptamana, 4-5 zile, nu depașesc 1700-1800 de…

- Ioana și Ilie Nastase sunt in divorț. Cu toate acestea, cei doi se vad destul de des, se impaca bine, chiar vor petrece Paștele impreuna. Ioana a facut acum dezvaluiri importante despre relația cu fostul jucator de tenis. In luna februarie a acestui an, Ioana Nastase a depus actele de divorț . Inainte…

- Programul “Rabla pentru electrocasnice” a fost modificat, iar voucherele aferente au fost calculate astfel incat sa nu depaseasca jumatate din pretul intreg al produsului electrocasnic si sa fie acordate in functie de eficienta energetica a fiecarui produs. Pana acum, in program erau acordate vouchere…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in judetul Dolj, la Dabuleni, a declarat ca de Paste isi dorește ca romanii sa poata merge la biserica. „Pastele catolic este pe 4 aprilie, iar cel ortodox pe 2 mai. Cele doua sarbatori sunt la distanța mare. Eu cred ca putem gasi solutia ca oamenii sa…

- Romanii vor avea carte de identitate moderna, la standarde europene. Hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil a fost luata in ședința de Guvern de miercuri, iar din luna august, romanii vor putea solicita noua carte de…

- Cautarile romanilor in categoria de livrari online au crescut, in 2020, cu 58% fata de anul anterior, cu varfuri in anumite perioade chiar si de 200%, cum ar fi in luna aprilie, reiese dintr-o analiza prezentata, joi, intr-o conferinta online, de reprezentantii Google Romania. Conform datelor companiei,…

- Taxa de facultate, plați catre Apele Romane, dar și abonamente pentru cluburi sportive de stat ar putea fi achitate in curand online, pe ghișeul.ro. Multe servicii s-au digitalizat deja și platim pe internet taxele pentru pașaport, ori impozitul pe casa. Cu toate acestea o parte a populației prefera…

- Dupa ce a scris marți pe Facebook ca ”in cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, Dragoș Bucur a revenit cu un nou mesaj in care spune ca a fost asaltat de reacții negative și in același timp crede ca ”mai sunt oameni care gandesc ca... View Article