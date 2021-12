Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți dintre romani (51%) aloca pentru Sarbatorile de Craciun sume cuprinse intre 251 si 1.000 de lei, iar mai mult de doua treimi (68%) au afirmat ca isi vor petrece Sarbatorile de iarna acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat pe o platforma de anunturi online. In același timp, 85% dintre…

- Sarbatorile de iarna sint tot mai aproape, iar Chișinaul abunda in luminițe multicolore. Intre timp, magia Craciunului se resimte și in citeva troleibuze din Capitala. Chișinauenii care au urcat in troleibuzul de pe ruta nr. 34 (str. Ciuflea – satul Trușeni) au avut parte de un moment deosebit. In vehicul…

- Municipiul Sebeș a intrat in atmosfera Sarbatorilor de Iarna 2021 – 2022. Mii de luminițe colorate, care impodobesc Parcul Tineretului, cu ocazia Craciunului, s-au aprins feeric, luni seara, cu o zi inaintea sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei. Nici in acest an, din cauza pandemiei de COVID-19 și…

- Ca și in anii precedenți, la nivelul DSVSA Buzau va funcționa un Serviciu de Permanența. Odata cu luna decembrie, romanii intra oficial in febra pregatirilor pentru Sarbatorile de Iarna, perioada in care crește consumul de produse alimentare, in special produse tradiționale specifice Craciunului.…

- Noiembrie, luna lui „Brumar”, cum mai e cunoscuta in popor, sta sa se incheie, se apropie tot mai mult decembrie, prima luna de iarna calendaristica. Și cea in care sunt Sarbatorile, atat de mult așteptate de romani. Chiar daca unii și-au facut deja planuri de vacanța, pentru perioada Sarbatorilor de…

- Sarbatorile de iarna reprezinta pentru multi cea mai frumoasa perioada a anului. Si, pentru ca nu mai este mult pana cand Mos Craciun va ajunge in casele noastre, trebuie sa ne gandim din timp ce decoratiuni specifice vom folosi pentru amenajarea locuintei. Asa vom aduce in casele noastre atmosfera…

- Muzeul Satului din Timișoara va gazdui in luna decembrie o serie de evenimente culturale și de divertisment pentru familie, cu tematica de iarna, timp de 20 zile. Activitațile se vor desfașura in aer liber, cu intrare gratuita, pe un teren care depașește 10 hectare, astfel incat pot fi respectate toate…

- Chiar daca inca mai este toamna, și gandul ca pana la Sarbatorile de Iarna mai avem de așteptat inca vreo doua luni, asta nu inseamna ca lasam la o parte farmecul aparte al Craciunului. Cine nu s-a gandit, macar o data in aceste zile, dat fiind vremea destul de friguroasa, la ”oare cum va fi de Craciun…