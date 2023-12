Masa de Crăciun cu carne de porc din Spania și Germania Anul acesta, romanii vor fi nevoiți sa puna pe masa de Craciun carne de porc din import, in cea mai mare parte, adusa din Spania, Germania sau Ungaria. Va fi și mai scumpa cu 15%-20%, fața de anul trecut, in condițiile in care producția interna de carne de porc abia mai acopera undeva la 20% din necesar, din cauza focarelor de pesta porcina africana. Din experiența anilor trecuți, cele mai mari importuri se inregistreaza in luna noiembrie, cand comercianții se aprovizioneaza pentru vanzarile de sarbatori. In 2022, de exemplu, in luna premergatoare Craciunului, importurile de carne de porc (proaspata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o scadere semnificativa a vanzarilor la produsele de origine animala, in acest an, de cateva zeci de procente chiar, estimarile privind sarbatorile sunt destul de rezervate in ceea ce privește carnea de porc, mai ales ca este de așteptat ca și prețurile sa se majoreze cu circa 10%, fața de luna…

- Dupa o scadere semnificativa a vanzarilor la produsele de origine animala, in acest an, de cateva zeci de procente chiar, estimarile privind sarbatorile sunt destul de rezervate in ceea ce privește carnea de porc, mai ales ca este de așteptat ca și prețurile sa se majoreze cu circa 10%, fața de luna…

- Craciun tradițional cu produse importate - așa vor petrece romanii și anul acesta, mai ales cand vine vorba despre preparatele din carne porc pe care le vor pune pe masa de sarbatoare. Importam mult din Spania, Ungaria, Germania și Polonia. Producția interna de carne de porc acopera doar 20% din necesarul…

- Producția de cereale in UE a inregistrat o scadere in 2022, culturile fiind afectate de seceta predominanta in marile țari producatoare, transmite Oikonomikos Tachydromos, citata de Rador Radio Romania. Potrivit datelor Eurostat, in 2022 UE a produs 270,9 milioane de tone de cereale, cu 26,7 milioane…

- In 2022, se estimeaza ca in Uniunea Europeana au fost recoltate 270,9 milioane de tone de cereale, cu 26,7 milioane de tone mai putin decat in 2021, echivalentul unui declin de 9%, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate si al secetei, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Romania se afla pe locul 5, anul trecut, in topul producatorilor de cereale din Uniunea Europeana, cu o producție de aproape 19 milioane de tone, arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica. In acest clasament conduce Franța, cu aproape 60 de milioane de tone de cereale, urmata de…

- Muncim mai mult pentru stat, iar acest lucru este confirmat și de date. Potrivit acestora, angajații romani sunt mult mai taxați de catre stat decat alți angajați din 16 țari din regiune. Practic, un roman care caștiga 1.000 de euro, ramane in mana cu 81 de euro mai puțin decat un angajat bulgar, dar…

- Romania va debuta in deplasare cu Polonia la Rugby Europe Championship 2024Nationala Romaniei va debuta contra Poloniei, in deplasare, pe 4 februarie, in editia 2024 a Rugby Europe Championship, a anuntat, miercuri, forul continental al sportului cu balonul oval, informeaza Agerpres. Competitia…