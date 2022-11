Stiri pe aceeasi tema

- Voluntarii Crucii Roșii Suceava au imparțit ajutoare refugiaților ucraineni cu permis de ședere in județul Suceava. Directorul Crucii Roșii Suceava, Corneliu Dediu, a transmis ca activitațile de ajutorare a refugiaților din Ucraina continua. „85 de familii, formate din 243 de persoane ...

- Un tanar de 20 de ani a fost oprit de politisti, in trafic. Pentru ca limita este 50 km h pe acel tronson de drum si la cei 186 km h inregistrati de aparatul radar, tanarul a plecat acasa cu dovada fara drept de circulatie., este anuntul facut de Politia Romana. Noaptea nu i ca ziua, dar ce sa vezi,…

- Dosar penal intocmit de politistii doljeni sub aspectul savarsirii infractiunilor de incredintarea unui vehicul spre a fi condus de catre o persoana care nu poseda permis de conducere si conducere fara permis. Politistii Secției 7 Rurala Plenița au fost sesizati, aseara, prin apel 112, de un barbat…

- In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 4.30, polițiștii din Breaza, in timp ce desfașurau activitați de depistare a persoanelor care conduc sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv, pe B-dul Libertații din localitate, au oprit, pentru control, un autoturism…

- Un tanar din Moldova ar fi oferit 200 de euro pentru a intra in posesia unui permis de conducere romanesc, cu semne clare de falsificare. Ieri, 12 octombrie, barbatul s-a prezentat in punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe direcția ieșire din țara.

- Polițiștii de frontiera suceveni au depistat, vinerea trecuta, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un ucrainean in varsta de 24 de ani, care s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania la volanul unui ansamblu rutier format din cap tractor și remorca și care a prezentat la control un permis…

- Barbat din Alba, reținut de polițiști dupa ce a fost prins la volan „mort” de beat și fara permis: Avea o alcoolemie de 2.44 g/l Barbat din Alba, reținut de polițiști dupa ce a fost prins la volan „mort” de beat și fara permis: Avea o alcoolemie de 2.44 g/l La data de 3 octombrie 2022, polițiștii Postului…

- Etihad Ayyad, o fermiera din orasul Jericho din Cisiordania, a devenit recent prima femeie din Palestina care a obtinut un permis de conducere pentru tractor, relateaza miercuri Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…