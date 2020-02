Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au gasit cadavrul unui barbat de 64 de ani, in propriul sau apartament, la doi ani de cand nimeni nu știa nimic de el. Polițiștii au fost alertați de verișorul barbatului. The post Cadavrul unui barbat, descoperit intr-un apartament din Timișoara. Barbatul a murit de aproximativ doi ani appeared…

- Aproximativ 150 de persoane s-au autoevacuat, marți dimineața, dintr-o cladire din Calea Buziasșului. In zona erau scapari de gaz, ia mirosul era unul puternic. Pompierii au intervenit imediat. The post Scapari de gaz, la Timișoara. Aproximativ 150 de oameni au ieșit din cladire appeared first on deBanat.ro…

- Un component al grupului de muzicieni de la Filarmonica B anatul din Timișoara, care a fost recent in China (locul de unde a izbucnit infecția cu coronavirus, care a ucis peste o suta de persoane), este internat in Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Acesta este de sambata in spital,…

- Și in 2020, la Timișoara, bicicliștii vor sa arate ca fac parte din trafic. La finalul primei luni din an va avea loc o noua pedalare. Masa Critica – din nou in acțiune la Timișoara. Pedalarea „Masa Critica” va avea loc in 31 ianuarie, la ora 18.30, cand pe pietonala Marașești, vis-a-vis de intrarea…

- Premierul Ordonantei 13, Sorin Grindeanu, (re)aparut oficial alaturi de un partid, spune ca e mandru de ceea ce a realizat deja la ANCOM, dar nu ar putea exclude si o revenire in politica. El a evitat sa pronunte numele PSD, vorbind doar despre stanga politicii. Daca revine in politica, acest lucru…

- Imaginea zilei! O caruta „inmatriculata” in Mosnita Veche a venit „la oras” sa vada probabil cum „se dezvolta in forta” Timisoara. Iar prima „verificare” a fost facuta chiar pe strada unde locuieste primarul Nicolae Robu. Asta daca nu cumva e o noua conspiratie la mijloc. Si asta dupa ce, chiar zilele…

- Aseara, in jurul orei 18.00, polițiștii locali au depistat un alt barbat, de 47 de ani, din localitatea Motru, județul Gorj, care a furat imbracaminte, ornamente și obiecte de podoaba de la casuțele de la Targul de Craciun amenajat in Piața Victoriei din Timișoara. Hoțul a fost identificat in baza descrierilor…

- Timisoara are, de miercuri, un nou cetatean de onoare. Este vorba de Jovan Ivanovic, autorul binecunoscutului vals, pe Valurile Dunarii, care a primit post-mortem, titlul oferit de primarie. Demnitatea primirii distinctiei i-a apartinut lui Andrei Ivanovic, stranepotul compozitorului, care va sustine…