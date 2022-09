Stiri pe aceeasi tema

- Programul „masa calda”: O chifla, produse din carne și/sau branzeturi, legume și un fruct reprezinta meniul unui elev Programul „masa calda”: O chifla, produse din carne și/sau branzeturi, legume și un fruct reprezinta meniul unui elev Guvernul a aprobat normele de aplicare pentru masa calda in școli,…

- In anul școlar 2022-2023, pe perioada desfașurarii cursurilor, preșcolarilor și elevilor din noua de unitați de invațamant preuniversitar de stat din județul Satu Mare li se va acorda, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constand intr-o masa calda sau intr-un pachet alimentar, in cazul in…

- Patru școli din Argeș beneficiaza de programul „Masa calda”, a anunțat intr-o conferința de presa Cristinel Crețu, Inspector Școlar General Adjunct. De programul pilot beneficiaza elevii de la Școala Gimnaziala Albeștii de Argeș, cu 470 de elevi, Școala Gimnaziala Nr.1 Hartiești cu 340 de beneficiari,…

- „Masa calda in școli” continua și anul acesta tot ca program-pilot, fiind al șaptelea an cand este implementat astfel. La inceputul acestei luni, Ministerul Educației a publicat lista celor 300 de unitați de invațamant din toata țara care vor organiza programul „Masa calda” in anul școlar 2022-2023,…

- Din acest an scolar, 412 elevi de la Scoala Gimnaziala din Sag vor beneficia zilnic de mancare gatita prin programul national “Masa calda in scoli”, finantat de Ministerul Educatiei. Pentru Sag, investitia ministerului inseamna peste un milion de lei. In Timis sunt sase unitati scolare, din 300 la nivel…

- In acest an școlar, 2.500 de elevi din Bistrița-Nasaud primesc o masa calda, fiind incluși in programul Ministerului Educației. Toate cele 8 școli din județul nostru incluse in program sunt din mediul rural. 300 de școli din toata țara vor asigura elevilor lor o masa calda pe zi, fiind incluse in programul…

- Cinci școli din județul Buzau au fost incluse in programul „Masa calda pentru elevi”. In schimb, va intarzia demararea unui alt program destinat copiilor din gradinițe și școli primare și gimnaziale.

- Lista celor 300 de școli care vor organiza programul Masa calda, in anul școlar 2022-2023, a fost publicata de Ministerul Educației. Nu mai fost incluse colegiile naționale, dupa cum a declarat Sorin Cimpeanu, la finalul ședinței de Guvern. Din Argeș, pe lista sunt incluse patru școli: Școala Gimnaziala…