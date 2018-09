Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu vorbeste despre pregatirile Romaniei pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019 si despre felul in care populatia percepe aceasta actiune, intr-un context politic intern agitat.

- „Acțiunile domnului Catalin Ivan, promovat in Parlamentul European tocmai de Partidul Social Democrat pe vremea cand era membru, nu sunt greu de ințeles. Odata cu apropierea finalului de mandat, s-a angajat intr-o batalie absurda pentru 15 minute de faima. Fara a intra in profunzimea motivației dumnealui,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Guvernul se intruneste astazi in sedinta pentru a discuta despre prima rectificare bugetara din acest an. Potrivit agendei oficiale, tot astazi ar urma sa fie analizat si un act normativ initiat de Ministerul Apararii privind cumpararea unor sisteme de baterii de coasta care ar urma sa creasca securitatea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor, unde a subliniat ca Romania va gazdui Summitul European al Regiunilor si Oraselor, in perioada exercitarii presedintiei la Consiliul Uniunii Europene,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea…