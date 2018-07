Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News la Helsinki, dupa intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele american Donald Trump a sustinut luni noaptea ca Statele Unite achita 91% din costul securitatii Europei, informeaza DPA, conform agerpres.ro.Haos in guvernul premierului…

- Donald Trump a subliniat dupa intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ca Statele Unite achita 91% din costul securitatii Europei. Afirmația a fost facuta intr-un interviu pentru Fox News, la Helsinki, relateaza DPA, preluata de Agerpres . Primul summit Donald Trump - Vladimir Putin / Zvonurile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american, Donald Trump, in legatura cu sistemul antibalistic global al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania.știre in curs de actualizare

- Donald Trump a reactionat si el la finalul Campionatului Mondial din Rusia. Presedintele Americii a postat pe contul sau de Twitter un mesaj pentru noua "Regina" a Lumii, dar si pentru presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza Mediafax."Felicitari Franta pentru castigarea Cupei Mondiale…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se afla la Helsinki, in Finlanda, pentru intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Convorbirile au fost reconfirmate, deși opoziția americana i-a cerut președintelui Trump sa anuleze intalnirea cu Putin, dupa ce 12 ofițeri ruși de informații au fost inculpați…

- Tema stabilitatii strategice, inclusiv in contextul desfasurarii de catre SUA a sistemului de aparare antiracheta in Romania, ar urma sa se afle pe agenda intalnirii de luni de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, potrivit lui Iuri Usakov, consilier…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a pregatit carți importante de pus pe masa discuțiilor cu Donald Trump in cadrul summit-ului de luni de la Helsinki, arata consultantul politic Cozmin Gușa.Intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, Cozmin Gușa a remarcat ca Vladimir Putin a invitat…