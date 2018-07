Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, liderul WTA, a precizat ca prima jumatate a anului 2018 a fost cea mai intensa din cariera sa. "Incepand cu turneul de la Shenzhen, castigand simplu si dublu, dupa aceea a fost maratonul de la Australian Open, pot sa spun ca a fost cea mai intensa jumatate de an. A fost un inceput…

- Monica Niculescu (30 de ani, 59 WTA) nu traverseaza cea mai fericita perioada a carierei, accidentarile forțand-o la dese și lungi pauze. Monica, recunoscuta pentru exuberanța ei, are in continuare puterea sa zambeasca, in ciuda unor amintiri tulburatoare. Problemele la gamba au forțat-o sa renunțe…

- Avionul IAR Soim are scaun de catapultare performant – Martin Backer MK 10 - cu posibilitate de catapultare de la inaltime zero si viteza zero a spus luni, pentru MAS si Mediafax, generalul (r) de aviatie Stefan Danila, fost sef al Statului Major General al Armatei si fost comandant al bazei aeriene…

- Pilotii de supersonice au foarte multe reflexe, dar nu si cel de catapultare, a declarat duminica pentru Monitorul Apararii si Securitatii (MAS) si MEDIAFAX, generalul (r) de aviatie Stefan Danila, fost sef al Statului Major General al Armatei Romaniei, fost pilot de MIG 21 Lancer.

- Ne mai despart doar cateva zile de startul celei de a treia editii a Festivalului International de Teatru "Miturile Cetatiildquo; FMC , singurul festival din Romania dedicat teatrului antic si temelor mitologice, asa cum au evoluat ele de a lungul timpului. Evenimentul se desfasoara in perioada 20 27…

- Astazi va avea loc ceremonia de inmormantare cu onoruri militare a pilotului Ion Staiculescu, dupa ce acum doua zile a avut loc ceremonia de repatriere a pilotului trupul neinsufletit fiind transportat, in tara, cu un avion C 27J Spartan.Ca o stranie coincidenta, in anul 2010, prima aeronava de acest…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a sarutat o femeie pe scena in timp ce ținea un discurs transmis in direct la televiziune. Momentul s-a petrecut in Coreea de Sud unde Duterte efectua o vizita oficiala. Scena a atras aplauzele mulțimii, formata in cea mai mare parte din alți muncitori filipinezi,…

- Astazi fostul comentator sportiv, generalul de brigada in rezerva, Cristian Topescu va fi inmormantat in Cimitirul Ghencea Militar.Ceremonialul militar si religios va incepe in jurul orei 11.00.Cristian Topescu n. 26 martie 1937, Bucuresti, Romania ndash; d. 15 mai 2018, Bucuresti, Romania a fost un…