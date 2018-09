Stiri pe aceeasi tema

- Asezarile informale in Romania nu sunt recunoscute din punct de vedere legal, iar un prim pas ar fi punerea termenului de asezare informala in legislatie, a afirmat miercuri directorul national al Habitat for Humanity, Roberto Patrascoiu, la conferinta internationala Housing Forum 2018 - Talks that…

- Consilierul prezidential Bogdan Aurescu vorbeste despre contributia Romaniei la noua „fata” a Initiativei cel Trei Mari si despre summit-ul care va avea loc saptamana viitoare la Bucuresti.

- Pe programul prezentat sambata de social-democrati la CEx se numara si adoptarea unei OUG pentru infiintarea „Centrului de Excelenta in Studii in sud-estul Europei”. Astfel, PSD isi propune ca Romania sa devina „centru regional de cercetare si inovatie”, dar si „lider regional cu importanta geostrategica…

- Romania are o prezenta “activa, foarte apreciata, remarcabila in misiunile ONU de mentinere a pacii”, a spus, MAS Talks, ambasadorul Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite, Ion Jinga.

- UNTOLD 2018. Participanții la UNTOLD 2018 au posibilitatea de a efectua online o mare parte a procesului de check-in. Acesta se realizeaza astfel: incepand din data de 26 iulie 2018, fanii festivalului pot accesa aplicația Untold sau site-ul untold.com și se pot inregistra cu o adresa de email pentru…

- CFR Cluj a invins-o sambata seara pe U Craiova, 1-0, și a cucerit Supercupa Romaniei. "Feroviarii" au bifat al 11-lea trofeu din ultimii 10 ani și au acum trei Supercupe, patru Cupe și patru titluri. Noul succes al clujenilor inseamna ca CFR a egalat-o pe FCSB la numarul trofeelor cucerite dupa 2000!…

- The Three Seas Initiative is "an European regional contribution to the transatlantic tie," Presidential Adviser for foreign policy Bogdan Aurescu stated on Thursday at the "Black Sea and Balkans Security Forum." Aurescu brought to mind that Romania will host in September a summit dedicated…

- Initiativa celor Trei Mari este ''o contributie regionala europeana la legatura transatlantica'', a afirmat joi, la ''Black Sea and Balkans Security Forum'', consilierul prezidential pentru politica externa Bogdan Aurescu. Aurescu a amintit ca Romania va gazdui, in septembrie,…