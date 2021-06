Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost doar 53 de cazuri noi de COVID-19 și s-au inregistrat doua decese. Alte 16 decese anterioare au fost raportate duminica, acestea fiind produse in noiembrie, decembrie 2020 și aprilie 2021, in Ialomița și Argeș. Pana duminica, au fost confirmate 1.080.256 de…

- Doua cutremure cu magnitudinea de peste 3 au avut loc luni, la pranz, in zona seismica Vrancea, anunța Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul cutremur, cu magnitudinea de 3,1, a avut loc la ora 12.54. Conform specialiștilor, s-a produs la adancimea de 10 kilometri,…

- Politistii Sectiei 2 Ploiesti au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte, dupa ce mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc au fost distruse. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Sectiei 2 Ploiești au fost sesizati, joi, cu privire…

- Uber iși extinde produsul Uber Comfort catre alte șase orașe din Romania. Utilizatorii din Craiova, Galați, Pitești, Ploiești, Constanța și Cluj-Napoca vor beneficia de inca o opțiune de deplasare. Pe langa UberX, de acum inainte aceștia pot selecta in aplicație opțiunea „Comfort” și se pot bucura de…

- Ciprian Șerban, deputat PSD și membru in Comisia de Transporturi, a postat pe Facebook un comentariu dupa invitarea acestuia la discuții cu membri Comisiei despre activitatea avuta pana acum. „Ministrul Drula habar nu are ce se intampla in ministerul lui. O concluzie extrem de ingrijoratoare, astazi,…

- Eduard Novak a anunțat miercuri, 19 mai, faptul ca in Romania se pot organiza evenimente sportive in aer liber, cu 25% din capacitate, fara solicitare la Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) sau Ministerul Sanatații (MS). Cei care intenționeaza sa organizeze evenimente sportive cu o capacitate…

- Francezii de la Saint-Gobain, una dintre cele mai vechi compani inca active, fondata acum peste 350 de ani, negociaza cu antreprenorul roman Daniel Guzu achizitia producatorului de materiale de constructii Duraziv. Daca cele doua parți se ințeleg, urmatorul pas ar fi obtinerea aprobarii de la Consiliul…

- Potrivit ultimului raport de piața al companiei, proprietațile Immofinanz din Romania au o valoare contabila de 749,2 milioane euro și reprezinta 15% din portofoliul total al grupului imobiliar. Immofinanz are venituri totale din chirii, pe piața romaneasca de 50,3 milioane euro la finalul anului 2020…