Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat marti ca a desemnat-o pe Mary Simon ca noua reprezentata oficiala a Reginei Elisabeta a II-a in Canada, prima femeie indigena in aceasta pozitie, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza AFP. "Suntem onorati sa o avem pe doamna Simon ca prima guvernatoare…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a numit in funcția de guvernator-general al țarii pe Mary Simon, o fosta diplomata de origine indigena, relateaza BBC. Este pentru prima oara cand postul este ocupat de o persoana de origine indigena – Simons face parte din poporul inuiților.

- Politia din Canada a declarat suspecte doua incendii produse luni aproape în acelasi timp la doua biserici catolice construite pe pamântul indigenilor din Columbia Britanica, potrivit BBC. Departamentul local de pompieri a precizat ca este mult prea devreme pentru a concluziona ca…

- Premierul canadian Justin Trudeau a promis luni „acțiuni concrete” comunitaților indigene, inclusiv mai multe cercetari în jurul fostelor școli rezidențiale, dupa descoperirea ramașițelor a 215 copii indigeni pe locul uneia dintre aceste instituții din Columbia Britanica, potrivit…

- Premierul canadian Justin Trudeau a prezentat scuze oficiale joi pentru cei peste 600 de italieni internati in lagare in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si pentru prejudiciile aduse comunitatii italo-canadiene, informeaza agerpres.ro.

- Premierul Mario Draghi a numit-o miercuri la conducerea serviciilor secrete pe Elisabetta Belloni, diplomat de cariera, prima femeie care ocupa aceasta pozitie in Italia, informeaza AFP. Elisabetta Belloni a ocupat pe parcursul carierei sale numeroase functii in cadrul ministerului italian al afacerilor…

- Agentia de stiri Reuters a anuntat numirea Alessandrei Galloni, in varsta de 47 de ani, in functia de redactor-sef, aceasta urmand sa fie prima femeie care detine acest post in istoria de 170 de ani a agentiei britanice, relateaza AFP.

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii si figura marcanta a familiei regale britanice, a încetat din viata, la vârsta de 99 de ani, a anuntat vineri Palatul Buckingham, transmite Reuters.Decesul a survenit la trei saptamâni dupa ce a fost internat timp…