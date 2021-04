Stiri pe aceeasi tema

- Romania se intoarce la normalitate inainte de data stabilita de Guvern. Hotelierii de pe Litoral și din zonele montane deja au rezervari pentru Ziua Muncii și pentru Paște. Chiar daca se vor menține unele...

- Imagini virale din Miercurea Ciuc. Credincioșii au stat aliniați la distanța unii de ceilalți și au așteptat ca bucatele preparare de Paște sa fie binecuvantate. Sute de credincioși catolici au pastrat distanța la ceremonia de sfințire a bucatelor de Paște. La evenimentul religios, credincioșii au stat…

- Specialiștii preconizeaza un alt cutremur major in țara noastra, care s-ar solda cu 25.000 de morți, doar in Capitala. Constantin Ionescu, directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pamantului, a facut o serie de precizari referitoare la un posibil nou mare cutremur in țara noastra, potrivit…

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) se alatura crescatorilor autohtoni de bovine de carne, care au initiat o petitie catre ministrul Agriculturii, Adrian Oros, pentru relansarea cresterii bovinelor de carne in Romania.

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) sustine demersul crescatorilor autohtoni de bovine de carne, care au initiat o petitie catre ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, pentru relansarea cresterii bovinelor de carne in Romania. "Asociatia noastra…

- Numarul sacrificarilor a crescut la porcine, la ovine si la caprine, in anul 2020, comparativ cu anul 2019, iar la bovine si la pasari a scazut, in timp ce greutatea in carcasa a crescut la bovine, porcine si la ovine si caprine, iar la pasari s-a redus, arata datele Institutului National de Statistica…

- Societatea Naționala a Sarii a luat decizia ca, incepand cu data de 1 octombrie 2020, sa majoreze prețul la sare gema industriala de la 240 lei/tona la 250 lei/tona. Deoarece, municipalitatea și-a facut stocuri, pentru sezonul rece 2020-2021, anterior acestei date, nu a fost afectata de aceasta majorare…

- Mai mult de o treime (36,5%) dintre angajații care au raspuns unui sondaj recent inițiat de Genesis Property, pentru a ințelege mai bine percepția oamenilor despre perspectiva reintoarcerii la birou și așteptarile lor de la biroul viitorului, cred ca intreaga echipa din compania in care lucreaza se…