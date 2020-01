Stiri pe aceeasi tema

- Celebrand „urațenia” in ultimii 140 de ani, Piobbico a devenit renumit și este un soi de capitala mondiala a oamenilor urați. Acum, ideea sa utopica a inflorit intr-o mișcare mondiala. Aflat intr-o vale intre Munții Apenini și Marea Adriatica din Italia centrala, Piobbico este un oraș medieval frumos,…

- Johnny Depp, in colaborare cu regizorul de film Julien Nitzberg, va crea un musical neautorizat despre Michael Jackson, spus din perspectiva manușii iconice a regelui pop. Spectacolul se va numi For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his…

- Un brand lansat in 1998 de catre doi acționari francezi și care dupa doua decenii a ajuns cel mai mare retailer de bijuterii fantezie și accesorii de moda din Romania are in plan și deschiderea unui magazin la Botoșani.

- Paul Surugiu - Fuego, cum il știe o țara intreaga - țintește mai sus ca niciodata. Anul viitor, va canta pe scena cu peste 100 de oameni, intr-un concert ce se vrea cea mai grandioasa exprimare artistica din intreaga sa cariera. „Este un proiect muzical ambițios, numit pur și simplu «Simfonic», un concert…

- # Vizitele se vor reduce in uzina, inclusiv cele cu copiii in cadrul acțiunii “Școala Altfel” In vara acestui an, Christophe Dridi, director general al Dacia-Groupe Renault, a dezvaluit intentia de a creste capacitatea fabricii de la Mioveni din toamna anului viitor. El a subliniat ca, din septembrie…

- Kylie Jenner (22 de ani) s-a facut cunoscuta atat prin familia sa celebra, cat si prin sfera larga a carierelor in care activeaza: femeie de afaceri, vedeta de televiziune, model si antreprenor. Vedeta isi poate extinde oricand si mai mult cariera, avand o voce extraordinara

- Italia pregateste o noua taxa destinata companiilor din sectorul digital, care va fi inclusa in bugetul anului 2020, guvernul fiind in cautarea unor noi venituri care sa ii permita renuntarea la majorarea planificata a taxei pe vanzari, au declarat luni doua surse din coalitia aflata la putere, transmite…

- Ca o gazda buna iti astepti prietenii cu ceva ce o sa le placa. Da, despre aperitive este vorba. Pregateste cele mai bune aperitive doar cu produse marca AGIL si nimeni nu te poate lua prin surprindere. Dar tu poti surprinde si, cu foarte putin efort, poti prepara aperitive delicioase cu…