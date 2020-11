Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu opt ani, Pepe și Raluca Pastrama au decis sa se casatoreasca. Și i-au ales ca nași de cununie pe celebrii Andra și Catalin Maruța. De altfel relația celor patru a fost una foarte apropiata, inca de la incepulul relației Ralucai cu Pepe. Andra, rezervata in a comenta divorțul celor doi Atunci…

- Catalin Maruța s facut dezvaluiri despre divorțul bomba din showbiz-ul romanesc. Ce spune nașul de nunta despre separarea dintre Pepe și Raluca? Iata detalii despre povestea de iubire dintre cei doi. Catalin Maruța, marturii despre divorțul bomba. Ce spune nașul despre capatul poveștii dintre Pepe și…

- Latino loverul face un anunț de-a dreptul șocant. El și mama copiilor sai se despart și nu mai locuiesc impreuna de doua saptamani. Pepe nu mai locuiește cu soția și cele doua fiice La opt ani de la nunta cu Raluca Pastrama, Pepe anunța divorțul de femeia cu care are doua fetițe. Anunțul a fost […]…

- Catalin Maruța a scapat o declarație extrem de picanta in emisiunea de azi. Cunoscutul prezentator de televiziune a adus comentarii interesante in cadrul unui experiment din show. Ce a spus despre soția sa și in ce postura s-a pus? Catalin Maruța, afirmație șocanta in emisiune Invitat la emisiunea „La…

- Catalin Maruta a rupt tacerea si a spus adevarul despre "starea" sotiei sale. Prezentatorul TV neaga faptul ca Andra ar fi insarcinata si spune ca totul a fost o gluma. Inca nu a discutat cu cei doi copii, David si Eva, despre venirea pe lume a unui fratior sau a unei surioare, insa vrea sa creada…

- Pepe a dat-o de gol pe Andra? Cantarețul a postat o fotografie de la aniversarea vedetei pe rețelele sociale, in care ii ține mana pe burtica acesteia. „Vine barza“ pentru a treia oara la soții Maruța? Mai multe detalii despre ipostaza care i-a șocat pe fani, in continuare. Bomba in showbiz! Andra este…

- Familia Maruța, formata din Andra și Catalin Maruța, alaturi de copii lor, Eva și David, au plecat intr-o vacanța binemeritata dupa aceasta pandemie, in care vedeta a fost de luni pina vineri la munca. Cei patru au plecat in vacanța prin țara, insa și-au anunțat fanii ca au parte de o aniversare. Luna…