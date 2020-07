Mărul discordiei pentru sindicate și companii: un proiect de lege privind dialogul social ​În Camera Deputaților exista un proiect de lege de modificare a dialogului social, aceasta fiind camera decizionala. De precizat ca a fost respins de Senat. Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) din care fac parte, printre altele, camere de comerț și patronate, susține ca dezbaterile nu trebuie facute în graba, acest proiect riscând sa aduca o perturbare suplimentara a pieței muncii. Pe de alta parte, sindicalișii, în cazul de fața Cartel Alfa, acuza ca CDR face presiuni pentru nemodificarea legii dialogului social, fiind numita drept &"o structura de lobby… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

