- Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri anul trecut, dupa ce a intrat in plin cu mașina intr-un grup de studenți pe drumul dintre localitațile 2 Mai și Vama Veche, este citat ca martor joi, 6 iunie, in procesul de trafic de droguri al dealerului Tudor Duma, zis „Maru”, de la care copiii de…

- Un șofer de 19 ani care, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a omorat trei tineri intr-un accident rutier pe DN1, in zona comunei Santimbru, județul Alba, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare. Hotararea Judecatoriei Alba Iulia a fost pronunțata pe 29 mai 2024, fiind atacata cu…

- Dealerul lui Vlad Pascu și-a aflat sentința! Tanarul a fost condamnat la inchisoare. Iata cat timp va sta Tudor Duma in spatele gratiilor. Decizia luata in cazul furtului calificat, dupa ce a intrat in Spitalul de Urgența Floreasca.

- Judecatoria Mangalia s a pronuntat asupra cererii formulate de Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, de inlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Instanta a respins ca neintemeiata cererea de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu. Decizia poate fi contestata…

- Avocatul lui Vlad Pascu, Adrian Bendeac, a declarat joi, la iesirea din Judecatoria Mangalia ca victimele accidentului de la 2 Mai se deplasau neregulamentar, fiind vorba despre o culpa comuna in acest caz."In raportul de expertiza auto sunt concluziile tuturor expertilor, in sensul in care participantii…

- Cel de-al treilea termen in procesul lui Vlad Pascu, autorul teribilului accident de la 2 Mai, in urma caruia au murit doi tineri, are loc, joi, la Judecatoria Mangalia. Instanta ar putea analiza cu acest prilej schimbarea incadrarii juridice solicitata de familiile victimelor.Judecatoria Mangalia a…

- Curtea de Apel Constanta a hotarat ca cererea procurorilor de stramutare era neintemeiata. “In baza art. 74 Cod Procedura Penala, respinge, ca neintemeiata, cererea de stramutare a cauzei penale nr. 4989/254/2023, a Judecatoriei Mangalia, formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia. In…

