- Tudor Duma a inchiriat un apartament in apropierea Spitalului Floreasca, cu gandul sa fie mai aproape de depozitul de unde a și furat. In luna august, tanarul s-a mutat in zona respectiva, iar in locuința lui ar deținut ilegal mai multe arme și droguri.

- Tudor Duma, zis si „Maru”, cel care e suspectat ca i-ar fi furnizat droguri lui Vlad Pascu, avea pe unghii un mesaj cifrat pentru politisti. Prietenul lui Vlad Pascu a facut haos la Spitalul Floreasca, dupa ce a intrat, in mod ilegal, in depozit, pentru a fura ”ceva”, conform spuselor sale. Tanarul…

- Tatal lui Tudor Duma , unul dintre dealerii din dosarul 2 mai, spune ca fiul sau este doar consumaror de droguri, nu și traficant.„Nu doresc sa vorbesc cu niciuna dintre televiziuni. Este un proces pe rol, el se va judeca. Judecata nu se face la televiziune. Noi, ca familie, suntem departe de ceea ce…

- Procurorii l-au reținut joi seara, 14 septembrie, pentru 24 de ore, pe Tudor Duma, zis „Maru” și pe alte doua persoane banuite ca ar fi ajutat la aprovizionarea cu droguri a lui Vlad Pascu, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.Instanța va decide vineri, 15 septembrie, daca cei trei vor primi…

- Tudor Duma, dealerul și prietenul lui Vlad Pascu, a mai avut in trecut probleme cu legea. Tatal sau a cerut un ordin protecție impotriva fiului sau, a fost prins cu canabis, dar s-a renunțat la urmarirea penala. La fel s-a intamplat și intr-un dosar, potrivit caruia Tudor a fost prins avand in posesie…

- Tudor Duma, zis Maru, suspect ca ar fi dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul care a produs tragedia din localitatea 2 Mai, a dat spargerea la farmacia Spitalului ”Floreasca”.In interiorul farmaciei, Maru s-a filmat și facea live pe rețelele de socializare, in timp ce le explica urmatorilor…

- Un barbat a dat, in cursul nopții, spargerea la farmacia Spitalului Floreasca din București. Potrivit surselor noastre, acesta ar fi Tudor Duma, zis Maru, presupusul dealer de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a comis accidentul din 2 Mai. In interiorul farmaciei, Tudor Duma a luat un marker…

- Dezvaluiri incendiare despre rețeaua care ii dadea droguri șoferului drogat Vlad Pascu: Cine era dealerul fiului de milionari (surse)Polițiștii de la Crima Organizata și procurorii DIICOT au descins, joi dimineața la persoanele cu care era Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai,…