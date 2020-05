Mărturisitorul și verișoara Maicii Domnului – Calendar creștin ortodox: 23 mai Acesta l-a calugarit și l-a trimis impreuna cu un alt tanar monah, Teofilact, intr-o manastire aproape de locul unde apele Marii Negre se unesc cu Marea Marmara și unde cei doi monahi s-au ostenit in rugaciune și ascultare. Dupa un timp, patriarhul i-a invrednicit cu cinstea arhieriei. Pe Teofilact l-a așezat mitropolit in Nicomidia (capitala Bitiniei), iar pe Mihail episcop in Sinada (oraș din Frigia). Dupa ce patriarhul Tarasie a murit, i-a urmat pe tron Nichifor. In timpul acestuia, imparatul Leon Armeanul a pornit din nou lupta impotriva sfintelor icoane. Episcopul Mihail a marturisit plin… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

- La scurt timp dupa ce a criticat ortodocșii, chiar inaintea Paștelui, Francisc Doboș a fost schimbat din postul de purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti. Doboș s-a remarcat in ultimii ani prin faptul ca a atacat politicienii din PSD, ALDE și Pro Romania și mai puțin prin…

- Biserica Sf M.Mc Pantelimon din Balți anunța ca refuza „donația” lui Dodon și recomanda ca banii catre lacașele de cult sa fie redirecționați catre spitale în timpul pandemiei de COVID-19. Dupa consultarea cu Consiliul Bisericesc, am luat decizia de a refuza donațiile…

- Sfanta si Marea Vineri din Saptamana Patimilor este ziua cand Iisus Hristos a fost rastignit pe cruce si apoi a fost pus in mormant. Potrivit traditiei, este zi de post negru, in care nu se mananca si nu se bea decat apa. Vinerea Mare este ziua de pomenire a infricosatoarelor Patimi ale Mantuitorului…

- Valoarea documentara Dverei Rastignirii, este data portretele lui Stefan cel Mare și doamnei Maria-Voichita, relizate in timpul vieții marelui domnitor, invesmantate cu mantii ceremoniale tesute in fir de aur, iar pe capete poarta coroane princiare. „Bratele indreptate catre Iisus si atitudinile in…

- Ultima zi din Postul Mare este numita Vinerea Paștilor, Vinerea Patimilor, Vinerea Seaca, Vinerea Neagra sau Vinerea Mare. Conform tradiției creștine este ziua in care Iisus a fost judecat, umilit, schingiuit și rastignit și a murit pe cruce. Din aceasta cauza, Vinerea Mare este zi de post negru. Vinerea…

- Joia Mare se mai numeste si Joia Neagra sau Joia Patimilor. Acum praznuim spalarea picioarelor Mantuitorului, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea lui Iisus de catre Iuda. In Joia Mare din Saptamana Patimilor are loc slujba cunoscuta sub numele de Denia celor 12 Evanghelii.…

- Scrii despre semnul crucii ca acum, in societate, se considera ca nu este normal sa-ți faci cruce. De pilda, cand porneste trenul pe calea ferata vrei sa-ti faci cruce, dar te temi de batjocuri; oricum, afli indata dezlegare nedumeririi in cuvintele Mantuitorului: iar cine se va rusina de Mine si ...

- OrtodoxeSf. Ier. Marturisitori Teofilact, episcopul NicomidieiDuminica intaia din PostGreco-catoliceDuminica 1 din Post. Sf. ep. Teofilact al NicomidieiRomano-catoliceDuminica a 2-a din PostSf. Ioan al lui Dumnezeu, calug.Sfantul Ierarh Teofilact Marturisitorul, episcop al Nicomidiei, este pomenit in…