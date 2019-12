Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care s-a aflat, miercuri, in trenul lovit de marfar, in Ploiesti, a povestit momentele de groaza prin care a trecut atunci cand s-a petrecut accidentul. „Era vagonul busit, pisat. Multa lume tipa, multi iesisera deja afara”, a spus acesta pentru mediafax.„Ma uitam la serial, nu am fost foarte…

- Doua trenuri, unul de calatori și unul de marfa, s-au ciocnit langa Ploiești, miercuri dupa-amiaza, in urma accidentului fiind ranite cel puțin cinci persoane, anunța HotNews.ro. Imediat dupa incident un calator a declarat: „Era vagonul busit, pisat. Multa lume tipa, multi iesisera deja afara”.

- Un accident feroviar s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, in gara ploiești Triaj, acolo unde un tren de calatori a fost lovit de un marfar. in urma impactului, 11 persoane au fost ranite, una in stare mai grava fiind preluata de un elicopter SMURD.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile…

- Reprezentantii CFR Calatori precizeaza, in cazul accidentului feroviar din judetul Prahova, ca trenul Regio 5008 Buzau - Bucuresti Nord a fost lovit frontal de un tren de marfa al unui operator privat, garnitura de calatori avand viteza de 20 de kilometri pe ora in acel moment, intrucat urma sa opreasca…

- Persoanele ranite, miercuri, in urma ciocnirii a doua trenuri in gara Ploiesti triaj sunt evaluate medical la fata locului. Potrivit ultimului bilanț, sunt 11 raniți, intre care și mecanicii celor doua garnituri, iar o femeie a fost preluata de elicopterul SMURD.Conform informațiilor pe care…

- Un microbuz incarcat cu calatori a fost lovit de un autoturism pe DN 1, la fatidica intersectie cu drumul spre Floresti. Accidentul s-a petrecut dupa ora 18.00. Mircobuzul circula regulamentar dinspre Ploiesti spre Brasov, fiind lovit de autoturismul venind dinspre Floresti si care a virat la stanga,…

- Un barbat a decedat in urma unui accident rutier produs pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in noaptea de duminica spre luni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, autoturismul implicat in evenimentul rutier efectua servicii de transport…

- Scene halucinante au avut loc la bordul unui avion care circula pe ruta București-Stuttgart, unde un pasager roman a batut o stewardesa. Din acest motiv, aeronava a aterizat de urgența la Viena.