Mărturisirile lui Rafael Nadal, numărul 2 mondial în tenis „Situatia mea s-a imbunatatit, dar nici nu sunt pregatit pentru o partida de maxima intensitate. Ieri am mers la incalzire ca sa vad daca pot juca, dar am vazut ca nu pot”… Declarația ii aparține tenismanului Rafael Nadal, numarul 2 mondial, care a dezvaluit pentru postul TV Movistar ca nu este „intr-o stare critica in ceea ce priveste disconfortul din zona lombara”. Aceasta situație l-a obligat sa renunte la prima partida a Spaniei la ATP Cup, competitie care se desfasoara la Melbourne Park. Nadal a recunoscut in acelasi timp ca nu este nici suficient de bine pentru a juca o partida de nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

