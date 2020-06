Stiri pe aceeasi tema

- Un navigator roman care a stat cinci luni pe vapor si a prins pandemia in China a povestit, pentru Libertatea, experienta revenirii in tara, intr-o Europa in care regulile de protectie abia sunt respectate.Marinarul roman a vorbit cu Libertatea sub protectia anonimatului, fiind angajat al unei firme…

- Universitatea Ovidius din Constanța organizeaza miercuri alegeri pentru funcția de rector, dupa ce acestea au fost suspendate din cauza pandemiei COVID-19. Primul tur al alegerilor are loc pe 24 iunie, iar daca niciunul dintre candidați nu va strange peste 50% din voturi, al doilea tur va fi organizat…

- Pandemia de Covid-19 a adus ineditul in turismul anului 2020. Dupa o perioada de lock down de aproximativ 100 de zile, activitatea in turism este relansata cu maști, manuși și dezinfectant. In Romania, redeschiderea teraselor a fost primita cu mare...

- Pe arterele rutiere din zona de competenta a I.P.J. Constanta nu au fost inregistrate accidente rutiere grave.In perioada minivacantei de Rusalii, politistii rutieri constanteni s au aflat la datorie pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool sau a altor…

- ​CS Dinamo a anuntat, joi, ca l-a achizitionat pe handbalistul Javier Humet, acesta semnând un contract valabil doi ani.“Managementul echipei masculine de handbal continua întarirea lotului alb-rosu în vederea noului sezon competitional. Ultimul transfer este unul de calibru:…

- Autor: Cornel NISTORESCU Multa lume iși va fi imaginat ca Portocala este dupa gratii sau ca face pe consilierul juridic pe la cine știe ce firma de bandiți. Inregistrarea postata de Victor Ponta , și preluata de mai toata media, ne trezește la realitate. Este bine mersi, necondamnat, cu toate dosarele…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri, 22 aprilie, noul bilanț al epidemiei de coronavirus. In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 468 noi cazuri de infectare. Numarul total a ajuns astfel la 9.710. De asemenea, bilanțul morților se ridica la 508, ultimul deces confirmat…

- In Romania, varful epidemiei va fi atins in cateva saptamani, sustin specialistii din domeniul sanitar, insa lucrurile stau altfel la nivel mondial, ceea ce va afecta economia o perioada semnificativa.