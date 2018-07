Stiri pe aceeasi tema

- O romanca stabilita in Canada și un profiler FBI au anchetat cazul morții Madalinei Manole, iar abia acum au reușit sa inchida raportul.Concluzia este uluitoare pentru toți cei care știu ca Madalina Manole s-a sinucis. Acum, la aproape 8 ani de la moartea vedetei, Mihaela Brooks și Pete Klismet susțin…

- Marian Manole, fratele regretatei Madalina Manole, a facut dezvaluiri emoționante despre ”fata cu parul de foc”. () Pe 14 iulie 2018 se implinesc opt ani de cand Madalina Manole a fost gasita fara suflare. Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata…

- Marturisirile emoționante ale fratelui Madalinei Manole. Marian Manole spune ca tatal sau o viseaza des pe regretata artista, iar aceasta ii transmite mesaje de fiecare data. In 14 iulie 2018, se implinesc opt ani de cand “fata cu parul de foc” a fost gasita fara suflare , in holul vilei sale, chiar…

- Sambata se vor implini 8 ani de la dispariția Madalinei Manole, iar tatal și fratele acesteia, impreuna cu cei care au indragit-o, se vor intalni la cimitirul Bolovani, pentru o slujba de pomenire. Sotul regretatei artiste este așteptat sa vina la prima ora, pentru a evita intalnirea cu familia acesteia.…

- Madalina Manole s-a sinucis pe 14 iulie 2010, dupa ce a luat Furadan. Au fost efectuate cercetari, iar de-a lungul timpului au fost multe persoane care au susținut ca regretata artista ar fi fost omorata. Pe langa fanii Madalinei Manole, cel mai inverșunat contestatar al verdictului dat de poliție este…

- Romanca Mihaela Brooks, expert in criminalistica stabilit in Canada, este decisa sa faca lumina in cazul mortii Madalinei Manole. Expertul criminalist sustinea anul trecut ca artista a fost ”drogata” cu Fenobarbital inainte de a inghiti otrava, lucru care i se pare extrem de ciudat. Pe 14 iulie 2010,…

- S-a aflat cum ii merge din punct de vedere financiare lui Petru Mircea, fostul soț al regretatei artiste Madalina Manole. Petru Mircea a fost casatorit cu regretata artista Madalina Manole , cu care a avut un baiețel, petru Mircea Junior. „Fata cu parul de foc” a muzicii romanești a contrariat pe toata…

- Deea și Dinu Maxer au botezat pentru prima oara. Cei doi au creștinat-o pe fetița fratelui lui Dinu Maxer. Fratele mai mic al lui Dinu Maxer și partenera lui de viața sunt parinții unei fetiț e, Isabela. Micuța a fost creștinata duminica, 10 iunie, de cuplul Deea și Dinu Maxer . “Azi, nași de botez…