Stiri pe aceeasi tema

- Fermecatoarea fosta prezentatoare de televiziune, actualmente influencer, are din nou motive de sarbatoare in familia ei. Și asta pentru ca Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea au implinit un an de cand s-au casatorit și au publicat niște imagini foarte simpartice pe rețelele de socialziare.…

- Indragita actrița de origine romana se afla in continuare in Italia, alaturi de fiica ei și este mereu prezenta pe rețelele de socializare. Madalina Ghenea vorbește cu fanii, posteaza diferite mesaje și amintiri dar și imagini cu fiica sa sau cu noutațile din viața ei. Iar recent și-a uitmit fanii de…

- Fermecatoarea actrița și interpreta a implinit frumoasa varsta de 50 de ani pe 8 mai, insa nu ai zice ca are anii aceștia. Pentru ca Anca Țurcașiu arata ca o femeie de 30 de ani, insa mulți dintre fanii ei nu știu ca are un baiat de 20 de ani și este casatorita de ceva... Read More Post-ul Anca Țurcașiu…

- La jumatatea lui martie vedeta povestea ca a plecat la Targu Mureș, la socrii, cu familia, unde se simte in siguranța. Laura Cosoi probabil ca este in continuare acolo, unde i-a facut fiicei ei Rita un mic paradis, unde sa se joace atunci cand are chef și pofta de joaca. Fermecatoarea actrița și vedeta…

- Pe 29 aprilie 2011, prințul William iși unea destinul cu cel al lui Kate Middleton la Westminster Abbey, in fața familiei și a prietenilor, insa și in fața publicului larg, caci nunta lor a fost televizata. Au trecut 9 ani de atunci și intre timp au devenit parinți. Cuplul are trei copii: prințul George,…

- Zi speciala pentru Cristina Ștefania Codreanu, cunoscuta și dupa pseudonimul Libelula, care a fost ceruta in casatorie de Speak pe numele sau real Ștefan Sprianu, aseara, in timpul reality-showului din care au facut parte impreuna. Solista și dansatoarea a spus imediat “Da”, insa pentru mulți a fost…