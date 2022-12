Mărturisirea, calea spre vindecare Cel mai rau lucru este ca ne este rusine de rusinea insasi si nu cerem ajutor. Intalnim adesea oameni care se ascund in umbra propriei rusini si nu sunt dispusi sa mearga inainte, din aceeasi rusine, pentru a se cufunda intr-o viata de iubire sau de sinceritate dezarmanta. Rusinea are efecte daunatoare. Este valul in spatele caruia incerci sa te ascunzi de tine si de altii. Putina lumina patrunde intre faldurile lui, asa ca nu poti vedea bine situatia si nu poti comunica cu ceilalti printr-o fereastra minuscula special decupata pentru asta. Rusinea difera de vinovatie, cu care adesea o confundam,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

