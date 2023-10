Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears se pregatește sa lanseze o carte despre propria ei viața, la care a muncit foarte mult. Printre persoanele despre care a vorbit in memoriile ei se numara și Justin Timberlake, unul dintre foștii ei iubiți. Artista a dezvaluit ca, pe vremea cand era el, a fost obligata sa renunțe la o…

- Pana in urma cu o luna, Joe Jonas și Sophie Turner pareau cuplul perfect. Parinți a doi copii mici, aceștia pozau intr-o familie unita, pana in momentul in care Jonas a depus actele pentru divorț.

- Adrian Nartea traiește o poveste de dragoste ca-n filme, el cunoscand-o pe Alina Ferinceac, mama fiicelor sale, la un shooting care a avut loc in urma cu 13 ani in Tunisia, amandoi intalnindu-se din punct de vedere profesional in calitate de modele. Inca de atunci, actorul era fascinat de modul in care…

- Integrarea copilului intr-o colectivitate, cum ar fi gradinița sau școala, reprezinta o etapa importanta in dezvoltarea sa sociala și emoționala. Aceasta tranziție poate aduce insa provocari pentru copil, dar și pentru parinți. Cum sa facem trecerea la aceasta noua etapa din viața mai ușoara, placuta,…

- Este vestea momentului in showbiz-ul de la Hollywood! Rihanna a nascut in secret! Celebra cantareața și A$AP Rocky au devenit parinți de baiat pentru a doua oara. Primele informații spun ca artista ar fi nascut la inceputul lunii august.

- Britney Spears si sotul ei, Sam Asghari, s-au despartit dupa 14 luni de casnicie, iar Variety a aflat ca vedeta pop este reprezentata de o echipa importanta de avocati de la Hollywood pentru divort.

- O țara intreaga o cunoaște pe Dana Budeanu, dar puțini știu detalii personale despre celebrul critic de moda. Un aspect important il reprezinta numele sau, pe care il are de la fostul soț. Afla cum se numea inainte de a se casatori și de ce s-a desparțit de tatal fiicelor sale. Ce nume avea Dana […]…

- Angajații din unitațile de invațamant preuniversitar vor fi obligați sa ia masuri daca observa ca un copil este victima violenței in afara școlii, se arata intr-un proiect de regulament pentru gestionarea cazurilor de violenta in scoli pus in dezbatere publica.