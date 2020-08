Un fost ofițer de poliție din Belarus, Igor Iemelianov, povestește cum s-a hotarat sa iși dea demisia in primele zile in care au izbucnit protestele de a teama de a nu fi trimis sa acționeze impotriva celor care iși aratau nemulțumirile in strada și solicitau reorganizarea alegerilor, dupa ce Aleksandr Lukașenko caștigase cel de-al șaselea […]