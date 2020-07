Stiri pe aceeasi tema

- O tanara, de doar 31 de ani, insarcinata in luna a cincea, lupta, in aceste momente, sa supraviețuiasca. Femeia a facut o duba pneumonie, fara alte boli asociate. Ulterior, aceasta s-a infectat și cu noul coronavirus, care i-a agravat starea de sanatate. Tanara se afla, in acest moment, pe Secția de…

- Doliu in PSD. Un primar a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Social-democratul era internat de 2 saptamani la o unitate medicala din București, unde a și murit aseara, dupa o grea suferința. The post Doliu in PSD: un primar care s-a infectat cu noul coronavirus a murit, dupa saptamani…

- "De 20 de ani am hepatita cronica autoimuna, pentru care iau tratament cu medicamente de scadere a imunitatii. Initial a fost o hepatita B (boala profesionala, luata de la bolnavi cand operam), care apoi a devenit autoimuna. Am fost internat 5 saptamani in spital pentru bronhopneumonie cu covid, complicata…

- Un doctor vrancean care a stat cinci saptamani in spital din cauza coronavirus face apel la tineri sa respecte masurile de preventie, considerand ca ei sunt principalul factor de transmitere al virusului. Medicul a postat pe Facebook o scrisoare deschisa catre tineri in care explica pe scurt experienta…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat joi Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE potrivit Agerpres. Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19…

- Un profesor de liceu din statul american Colorado a fost șocat sa primeasca o factura prin care trebuia sa plateasca 840.000 USD pentru tratamentul sau pentru coronavirus. Iar suma va creste.Factura uriasa primita de Robert Dennis, un profesor de liceu, acoperea doar perioada petrecuta la un spital…

- Un tanar a postat pe Facebook o fotografie despre care a explicat ca a fost facuta intr-un spital din țara, de un prieten internat dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Fotografia arata micul-dejun pe care l-a primit bolnavul, respectiv un ou fiert și unt. „Oare cu ce sa incep? Acesta este mesajul…

- “Astazi se implinesc 4 saptamani de cand soțul meu, dr Muntean Mihai, este internat la clinica Infecțioase 1 cu Covid, in urma unui test pozitiv... The post Soția unui medic infectat: „Soțul meu sta degeaba de 4 saptamani in spital. Ce risipa cumplita intr-un sistem medical sarac…” appeared first on…