- "Pana nu am ajuns aici, la fata locului, nu am putut sa ne dam seama de amplitudinea evenimentelor care erau deja de doua-trei zile in desfasurare aici, pe teritoriul Greciei. Oamenii s-au mobilizat. Sunt o groaza de forte care participa, si terestre, si aeriene, de la mai multe state. Toti au raspuns…

